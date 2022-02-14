Больше 5% екатеринбуржцев планируют сыграть свадьбу в 2022 году

Опрос проводился в 75 городах России. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге 5,6% местных жителей хотят сыграть свадьбу в 2022 году. Согласно исследованию Сбер Управление Активами, средняя стоимость празднования торжества составляет у екатеринбуржцев 211 тысяч рублей, при этом финансовые трудности испытывают 29% опрошенных.

Для сравнения, в 2021 году жениться и выходить замуж планировали лишь 4,5% респондентов, а во время пандемии, в 2020 – 5%.

-По данным исследования, число желающих узаконить свои отношения в 2022 году выросло. При этом 80% участников опроса отметили, что им не сложно найти деньги на свадьбу, а это больше, чем годом ранее (72% опрошенных), - рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

Опрос проводился в 75 городах России в начале февраля, всего на вопросы ответило более 200 граждан.