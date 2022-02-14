В Нижнем Тагиле мужчина за рулем иномарки сбил 68-летнюю пенсионерку

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле 50-летний мужчина за рулем Toyota Auris сбил на пешеходном переходе 68-летнюю пенсионерку. Авария произошла днем на улице Добролюбова у дома № 38. Пострадавшую увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, а также ушибом нижних конечностей.

- В настоящий момент пенсионерка госпитализирована в городскую больницу № 1. Стаж вождения виновника аварии составляет 10 лет. Экспертиза состояние опьянения не выявила, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Водитель иномарки рассказал полицейским, что не заметил вовремя переходившую женщину, а тормозить начал только после того, как понял, что совершил наезд на человека. Мужчину привлекли к ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходу. По факту ДТП проводится расследование, точная причина инцидента выясняется.