В центре Екатеринбурга иномарку отбросило на пешехода

Матиз отбросило на тротуар. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на Малышева иномарку отбросило на пешехода. Как сообщает городское ГИБДД «КП-Екатеринбург», инцидент произошел 14 февраля в 20:00.

- Водитель Опель, который двигался по крайнему правому ряду в попутном направлении ДЭУ Матиз допустил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД.

Матиз отбросило на тротуар, где находился 21-летний пешеход. Пострадавший с переломом лучевой кости и ушибом бедра доставлен в городскую больницу №3.

Госавтоинспекция рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами, а также советует быть осторожными и внимательными во время перестроения.

Напомним, что сегодня, 14 февраля, на Серовском тракте на въезде в Екатеринбург произошло жуткое массовое ДТП – столкнулась 21 машина. Участников аварии спасатели отогревают горячим чаем, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.