До конца рабочей недели Нижний Тагил накроет смогом

Предупреждение выпустил уральский гидрометцентр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижним Тагил вновь накроет смогом, на этот раз уральские синоптики спрогнозировали дымку над городом как минимум до конца рабочей недели. Предупреждение выпустил уральский гидрометцентр. По словам специалистов, оно начинает действовать с 20:00 14 февраля.

- До 20 часов 18 февраля на территории городского округа «город Нижний Тагил» ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 18 февраля, - сообщает пресс-служба уральского гидрометцентра.

Ранее в Нижнем Тагиле прокуратура проводила проверку после жалоб горожан на едкий смог, который завис над городом еще 30 января. Местные жители жаловались на головную боль, тошноту и кашель от резкого химического запаха. При этом замеры показывали превышение диоксида азота в 1,5 раза и сероводорода в 1,3 раза.