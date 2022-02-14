Власти Екатеринбурга создадут городской молодежный совет

Вклад волонтеров бесценен. Фото: страница в Instagram Алексея Орлова

В понедельник, 14 февраля, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и представители волонтерских организаций наметили планы на 2022 год. На встрече прозвучала идея создание молодежного городского совета.

- Вклад волонтеров бесценен. Я восхищен их работой. Потому говорил слова благодарности от чистого сердца. Заверил волонтеров, что администрация сделает все, чтобы они смогли сделать еще больше, - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Мэр также подчеркнул, что хочет создать площадку для общения первых лиц и молодого поколения города. Объединению дали название «Совет активной молодежи», он должен заработать уже в мае.