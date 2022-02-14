Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с одним из лидеров Евсеевым

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» продлил контракт с одним из своих лидеров Алексеем Евсеевым. Обновленное соглашение с полузащитником будет действовать до лета 2023 года. В стане «шмелей» с 2017 по 2018 год, а также с 2020 по настоящее время игрок провел 50 матчей и отметился шестью голами.

- За главную команду нашего клуба Евсеев провел 50 официальных игр. На нынешних сборах Алексей уже отметился двумя голами. Он забил в ворота «Спартака» и «Дубай Сити». Желаем ему регулярной игровой практики, победных матчей и красивых голов, - сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Ранее «Урал» во время подготовки ко второй половине сезона в рамках Российской Премьер-Лиги провел контрольный матч против московского «Спартака». По итогам встречи «шмели» уступили со счетом 3:1. В составе нашей команды единственный мяч на 29 минуте забил полузащитник Алексей Евсеев.