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Происшествия14 февраля 2022 16:01

В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка покончила с собой

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Недавно родители девочки развелись.

Недавно родители девочки развелись.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле совершила самоубийство 12-летняя девочка. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Трагедия произошла 13 февраля в Тагилстроевском районе. Тело девочки обнаружили родители.

- Бригада скорой помощи констатировала смерть в 17:30. Семья благополучная, родители работают на заводе. Недавно супруги развелись, решался вопрос о совместной опеке над ребенком, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Верхотурье покончил с собой 17-летний юноша.