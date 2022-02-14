В Нижнем Тагиле 12-летняя девочка покончила с собой

Недавно родители девочки развелись. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнем Тагиле совершила самоубийство 12-летняя девочка. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Трагедия произошла 13 февраля в Тагилстроевском районе. Тело девочки обнаружили родители.

- Бригада скорой помощи констатировала смерть в 17:30. Семья благополучная, родители работают на заводе. Недавно супруги развелись, решался вопрос о совместной опеке над ребенком, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

Напомним, что в Верхотурье покончил с собой 17-летний юноша.