Уральский бобслеист занял третье место после второй попытки в соревнованиях двоек на Олимпиаде

Решающие третьи и четвертые заезды пройдут завтра. Фото: личный архив Алексея Лаптева

Уральский бобслеист Алексей Лаптев вместе с напарником Ростиславом Гайтюкевичем занял третье место после второй попытки в соревнованиях двоек на Олимпиаде в Пекине. Спортсмены проехали за 1:59:32, проиграв 0,94 секунды.

Еще одна российская пара - Владислав Жаровцев и Максим Андрианов расположилась - на 26 месте. Первыми в рейтинге оказались Франческо Фридрих и Торстен Маргис, а за ними их соотечественники Йоханнес Лохнер и Флориан Бауэр с результатом 1:58:53.

Решающие третьи и четвертые заезды пройдут завтра, 15 февраля.

Напомним, что Сороковая по счету массовая гонка «Лыжня России» в Екатеринбурге собрала больше семи тысяч горожан. В уральской столице участники могли прийти на старт в восьми районах: основная масса прибыла в Академический, здесь в соревнованиях принял участие и мэр Алексей Орлов.