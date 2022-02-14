Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 14:58

В Екатеринбурге полицейские поймали парня, укравшего деньги с банковской карты

Оказалось, парень нашел «пластик» на улице
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские молодого человека, который украл несколько тысяч рублей с банковской карты. В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что с ее счета списали четыре тысячи рублей, но никаких покупок она не делала.

- Полицейские быстро вычислили воришку. Им оказался ранее несудимый местный житель. С него получена явка с повинной. Задержанный пояснил полицейским, что нашел кредитку потерпевшей на улице, после чего у него возник корыстный умысел на хищение денежных средств, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», максимальное наказание за это преступление составляет до шести лет лишения свободы. До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде.