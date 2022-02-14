В Екатеринбурге полицейские поймали парня, укравшего деньги с банковской карты

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские молодого человека, который украл несколько тысяч рублей с банковской карты. В полицию обратилась местная жительница и рассказала, что с ее счета списали четыре тысячи рублей, но никаких покупок она не делала.

- Полицейские быстро вычислили воришку. Им оказался ранее несудимый местный житель. С него получена явка с повинной. Задержанный пояснил полицейским, что нашел кредитку потерпевшей на улице, после чего у него возник корыстный умысел на хищение денежных средств, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», максимальное наказание за это преступление составляет до шести лет лишения свободы. До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде.