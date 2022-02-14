В Екатеринбурге горожане решили оставить ярмарки выходного дня на площади 1905 года

В этом году по плану на площади 1905 года пройдет 16 ярмарок выходного дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга выбрали площадь 1905 года в центре уральской столице в качестве традиционной площадки для ярмарок выходного дня, за нее проголосовали порядка 70% участников опроса. Также им предлагали еще два варианта размещения: на Верх-Исетском бульваре и на пересечении двух переулков: Театрального и Банковского

- Задачей городских властей было выяснить, является ли центральная площадь уральской столицы оптимальной площадкой для проведения торгового мероприятия выходного дня, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В этом году по плану на площади 1905 года пройдет 16 ярмарок выходного дня. Ближайшая из них состоится уже в предстоящие выходные – 19-20 февраля. Кстати, первый раз это мероприятие прошло еще в 2015 году.