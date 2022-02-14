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Общество14 февраля 2022 13:44

Прокуратура начала проверку информации о незаконной свалке на ВИЗе

Она вплотную прилегает к жилым домам
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Свалка расположена в частном секторе

Свалка расположена в частном секторе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку информации о несанкционированной свалке строительного мусора в частном секторе на ВИЗе. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- По предварительной информации, в частном секторе на территории Верх-Исетского района в квартале улиц Викулова – Начдива Васильева – Каменщиков - Металлургов организована несанкционированная свалка строительного мусора, - говорится в сообщении.

При этом указанный участок вплотную прилегает к жилым домам. Это может угрожать безопасности жильцов. Прокуратура запросила необходимые документы в органах местного самоуправления, а также в Министерстве природных ресурсов Свердловской области.

При выявлении нарушений в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее, в январе Екатеринбурге жильцы дома на улице Начдива Васильева обнаружили у себя под окнами незаконную свалку снега. Неизвестные свозят его во двор на самосвалах. Ситуацией заинтересовались в администрации города.