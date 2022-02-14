Бывший глава ГИБДД Нижнего Тагила получил два года колонии

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле осудили бывшего начальника госавтоинспекции Анатолия Чернов и его подчиненных, экс-полицейских обвинили в превышении должностных полномочий. Уголовное дело возбудили в 2020 году, когда инспекторы не стали привлекать к ответственности за пьяную езду сына депутата гордумы Игоря Базилевича. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

Как оказалось, сын чиновника, чтобы избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу. После чего Чернов отдал подчиненным приказ освободить нарушителя и вернуть ему машину. Примечательно, что Базилевича уже лишали прав за аварию со смертельным исходом.

По решению суда Анатолий Чернов получил два года колонии-поселения, командир взвода Сергей Петухов – 10 месяцев колонии-поселения. Чернов не сможет два года занимать посты в правоохранительных органах, Петухов — 1 год и 10 месяцев. Два бывших госавтоинспектора, которые проходили обвиняемыми по этому же делу, Денис Холстинин и Константин Бабушкин, получили каждый 9 месяцев лишения свободы.