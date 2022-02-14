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Общество14 февраля 2022 13:09

Свердловчанам покажут постановки лауреатов престижной премии «Золотая маска»

Известно, что в регионе состоятся гастроли различных российских театров
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Артисты выйдут на сцену Екатеринбургского театра юного зрителя и Свердловского государственного академического театра драмы

Артисты выйдут на сцену Екатеринбургского театра юного зрителя и Свердловского государственного академического театра драмы

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям Свердловской области покажут постановки лауреатов престижной премии «Золотая маска». Известно, что в регионе состоятся гастроли различных российских театров. Артисты выйдут на сцену Екатеринбургского театра юного зрителя и Свердловского государственного академического театра драмы

- Государственный Театр Наций представит спектакль «Иранская конференция». Также в афише фестиваля – постановка Театра им. А.С. Пушкина «Костик». Мастерская Петра Фоменко представит спектакль «Моцарт «Дон Жуан», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Годом ранее президент Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска» Игорь Костолевский поблагодарил Евгения Куйвашева губернатору Евгению Куйвашеву за поддержку региональной программы и театрального фестиваля «Золотая маска», а также высоко оценил уровень театральной культуры Свердловской области.