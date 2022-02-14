Мэр Североуральска покинул пост

Исполнение обязанностей главы Североуральского ГО легло на заместителя мэра Светлану Миронову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Североуральска Василий Матюшенко покинул свой пост. Об этом говорится в решении Думы, опубликованном на сайте администрации.

В документе уточняется, что Матюшенко ушел в отставку по собственному желанию. Также там указано, что исполнение обязанностей главы Североуральского городского округа ложится на заместителя мэра Светлану Миронову.

Матюшенко 60 лет. Он закончил Свердловский горный институт им. Вахрушева. Работал в автоцехе ОАО «Севуралбокситруда». Вырос от механика до руководителя цеха. С 2010 по 2013 годы трудился в УГМК в ОАО «Святогор» механиком участка «Северного медноцинкового рудника».

Заместителем главы администрации Североуральского ГО Матюшенко стал в 2013 году. А через три года он начал исполнять обязанности мэра. Должность главы он занял в 2017 году.

Ранее, в апреле 2021 года, жители Североуральска присвоили луже имя главы города. Табличка на которой указано, что она носит имя Василия Матюшенко появилась е возле одного из домов на улице 50 лет СУБРа.