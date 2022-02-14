В Екатеринбурге больше всего людей науки проживает в Краснолесье

ЖК Балтийский в Краснолестье. Фото: Владимир Задумин

Дело в том, что в 70-е годы XX века в Свердловске решили построить академгородок. Для размещения научных институтов и учебных корпусов определили территорию на Юго-Западе города, за лесопарком. Строительство стартовало, но не было завершено – планы ученых нарушила перестройка.

В 2002 году Уральское отделение Российской академии наук (УрО РАН) заключило инвестиционные соглашения с уральскими застройщиками, в частности с «Атомстройкомплексом», чтобы построить на данной территории служебное жилье для ученых. За два десятка лет проект в Краснолесье стал самым масштабным примером инвестиционного строительства академии наук в России.

Объединенными усилиями властей, ученых и строителей в Краснолесье сформировался современный жилой район с развитой инфраструктурой и уютными зелеными дворами, а молодые ученые получили дополнительный стимул для того, чтобы жить и работать в Екатеринбурге, на благо уральской науки.

В пятницу новые квартиры для молодежи УрО РАН и УрФУ в доме в составе ЖК «Балтийский» на улице Академика Вонсовского, 19 презентовали комиссии в составе полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева, Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, президента РАН Александра Сергеева, вице-президента РАН и председателя УрО РАН Валерия Чарушина.

Дом построил крупнейший застройщик Екатеринбурга – компания «Атомстройкомплекс» совместно с партнером, «Балтийской строительной компанией-54». Здесь применены современные инженерные и архитектурные решения. В подъездах выполнено разделение потоков – для транспортировки мебели или материалов для ремонта выделен грузовой холл, установлен отдельный лифт. Благодаря этому в подъезде всегда чисто и тепло, рабочие не мешают жильцам. В просторных светлых холлах предусмотрены комфортные зоны отдыха. Квартиры с качественной чистовой отделкой. Закрытый двор благоустроен с применением безопасных покрытий и малых архитектурных форм, на первом этаже – магазины и предприятия сферы услуг.

– Мы сотрудничаем с Академией Наук с 2003 года, – рассказал генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. – За этот период в рамках инвестиционных контрактов передали Академии наук 375 квартир общей площадью более 24 тыс. кв. м. Это квартиры в наших новых домах, построенных в микрорайоне Краснолесье, а также отдельный дом на 101 квартиру в этом же районе, специально построенный для молодых ученых в 2015 году в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Наша компания нацелена на всестороннее развитие Екатеринбурга, на сохранение и приумножение человеческого капитала в регионе. Поддержка молодых ученых – это важный вклад в развитие уральской научной школы, которое непременно способствует развитию Екатеринбурга как центра научных компетенций и площадки для реализации значимых проектов и идей.

Игорь Манжуров заместитель председателя УрО РАН. Фото Валерий Таратухин

- Вышел из дома - перед тобой лес, дорога, велосипедные дорожки, - говорит заместитель председателя УрО РАН Игорь Манжуров, – закрытые дворы у дома. И это, конечно, дорогого стоит. Строителями всё продумано для жизненного комфорта. Вспомним себя, если бы нам кто-то в 20-23 года сказал: «Слушай, друг, не переживай, вот тебе жильё, да ещё какое жильё! Живи, трудись, развивайся». Что ещё надо молодой семье, молодым специалистам?

Денис Колодкин старший научный сотрудник лаборатории института физика металлов УрО РАН. Фото: Валерий Таратухин

Благодаря служебному жилью, которое учёные получают в новостройках, удаётся не только удержать свои кадры, но и привлечь сторонние. Например, Денис Колодкин родился и жил в Ижевске. Защитив диссертацию и создав семью, начал задумываться о будущем и безоговорочно выбрал Урал, узнав о программе предоставления служебного жилья. Теперь Денис - старший научный сотрудник лаборатории института физика металлов УрО РАН. Получив прекрасную служебную квартиру, он связал свою судьбу с Уралом.

Формируя комфортную среду, «Атомстройкомплекс» выполнил проект благоустройства юго-западного лесопарка. В планах застройщика построить на этой территории современную школу и филиал медицинского центра микрохирургии глаза.

Валерий Чарушин вице-президент РАН председатель УрО РАН. Фото: Валерий Таратухин

– В Екатеринбурге нам удалось реализовать самый масштабный в стране проект инвестиционного строительства, фактически построить жилой район, существенно пополнить фонд служебного жилья, – рассказывает Валерий Чарушин, вице-президент РАН, председатель УрО РАН. – Возможность проживания в служебном жилье для молодых ученых – это серьезное подспорье, которое для многих оказывается решающим при выборе остаться в Екатеринбурге или уехать, работать в науке или сменить род деятельности. Рад, что нашим партнером стал надежный и опытный застройщик – «Атомстройкомплекс», и молодые ученые получили возможность жить в современных, качественных домах, которые высоко ценятся на рынке.