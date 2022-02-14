В Артемовском работники предприятия получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Общая сумма долга составила больше 1.1 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском сотрудники местного предприятия добились получения зарплаты только после вмешательства прокуратуры. Как оказалось, его деятельность связана с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения населению. В декабре прошлого года 71 человек не получил денег, общая сумма долга составила больше 1.1 миллиона рублей.

- В этой связи прокуратура организовала заслушивание руководителя предприятия о принимаемых мерах по погашению образовавшейся задолженности. По его результатам прокуратура работодателю внесла представление об устранении нарушений, - уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Руководству пришлось ответить по статье «Нарушение норм трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». В результате задолженность погасили в полном объеме.