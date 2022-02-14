Лыжню России в Екатеринбурге посетили больше семи тысяч человек

Все площадки для собравшихся были оборудованы пунктами обогрева и теплыми раздевалками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сороковая по счету массовая гонка «Лыжня России» в Екатеринбурге собрала больше семи тысяч горожан. В уральской столице участники могли прийти на старт в восьми районах: основная масса прибыла в Академический, здесь в соревнованиях принял участие и мэр Алексей Орлов.

- Традиционные зимние состязания остаются популярными у жителей уральской столицы. Как отмечают организаторы, участниками забегов стали как совсем юные любители лыж, так и люди солидного возраста, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Все площадки для собравшихся были оборудованы пунктами обогрева и теплыми раздевалками. На некоторых можно было взять напрокат лыжи. Для участия в мероприятии требовалась регистрация на сайте Центра по организации физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области.