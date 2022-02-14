Путин выделили Свердловской области 29 млн рублей

При этом в прошлом году Свердловская область получила президентский грант в размере составляла 50 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фонд президентских грантов выделил Свердловской области 29 миллионов рублей. Деньги должны пойти на развитие гражданского общества. Об этом говорится на сайте фонда.

Регион запрашивал изначально 35 миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, которые занимаются социальной поддержкой, сохраняют историческую память, защищают институт семьи, окружающую среду, поддерживают молодежь, научные проекты и пропагандируют здоровый образ жизни.

Комиссия проведет конкурс и рассмотрит заявки некоммерческих организаций. Победителям выдадут максимум по три миллиона рублей. При этом в прошлом году Свердловская область получила президентский грант в размере составляла 50 миллионов рублей.