ГИБДД Екатеринбурга выпустила предупреждение из-за выпавшего снега

В условиях непогоды следует отказаться от дальних поездок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга выпустили предупреждение для водителей из-за выпавшего снега. В ведомстве призвали учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными и по возможности снижать скорость.

- В условиях непогоды следует отказаться от дальних поездок, перенести их на более благоприятное время. А водителям с небольшим опытом управления в такую погоду следует отказаться от поездок на личном транспорте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, осторожность требуется и от пешеходов. В темное время суток и необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде. Напомним, ранее из-за непогоды на Серовском тракте на въезде в Екатеринбург произошло жуткое массовое ДТП – столкнулась 21 машина. Авария произошла на 14 километре трассы. Участниками стали не только легковушки, но и грузовики.