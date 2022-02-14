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Общество14 февраля 2022 11:26

ГИБДД Екатеринбурга выпустила предупреждение из-за выпавшего снега

В ведомстве призвали учитывать дорожные и метеорологические условия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В условиях непогоды следует отказаться от дальних поездок

В условиях непогоды следует отказаться от дальних поездок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга выпустили предупреждение для водителей из-за выпавшего снега. В ведомстве призвали учитывать дорожные и метеорологические условия, быть предельно внимательными и по возможности снижать скорость.

- В условиях непогоды следует отказаться от дальних поездок, перенести их на более благоприятное время. А водителям с небольшим опытом управления в такую погоду следует отказаться от поездок на личном транспорте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Кроме того, осторожность требуется и от пешеходов. В темное время суток и необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде. Напомним, ранее из-за непогоды на Серовском тракте на въезде в Екатеринбург произошло жуткое массовое ДТП – столкнулась 21 машина. Авария произошла на 14 километре трассы. Участниками стали не только легковушки, но и грузовики.