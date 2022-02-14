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Происшествия14 февраля 2022 10:57

На свердловской трассе в столкновении двух Chevrolet погиб человек

Машины столкнулись на встречной полосе
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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В страшной аварии погиб водитель Chevrolet Spark Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В страшной аварии погиб водитель Chevrolet Spark Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

На третьем километре дороги Ревда-СУМЗ, днем, 14 февраля, произошло смертельное ДТП.

- Водитель автомобиля Chevrolet Spark выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Lacetti, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Chevrolet Spark погиб на месте аварии. Мужчина, который находился за рулем второй иномарки, с травмами доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

- Водителям следует учитывать состояние проезжей части и выбирать скорость движения исходя из дорожных и метеорологических условий, - напомнили в ГИБДД. - Поэтому на заснеженной дороге надо выбирать пониженную скорость, отказаться от опасных маневров, выездов на встречную полосу во избежание ДТП.