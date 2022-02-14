В Свердловской области покончил с собой 17-летний парень

Ранее он учился в Ставрополе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Верхотурье свел счеты с жизнью 17-летний подросток. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил источник в силовых структурах. Тело юноши обнаружил в доме на улице Сенянского 21-летний сожитель его матери.

- Предсмертной записки не было. Юноша не работал, но и не учился. В прошлом году он был вынужден покинуть «Современную школу бизнеса» в Ставрополе из-за финансовых проблем семьи. Мать работает уборщицей – денег не хватало, - пояснил источник «Комсомольской правды».

Фото: читатель «КП»

Знакомый погибшего подтвердил информацию о смерти парня.

- Мы сами ничего не понимаем! Ему до 18-летия оставалось несколько дней. Ужасная трагедия, - рассказал собеседник «КП».

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.