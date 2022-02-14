Благодаря Игорю Владимировичу загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей Сысертского округа и всей области Фото: Дмитрий Нисковских

В Свердловской области скончался владелец загородного клуба «Белая лошадь» Игорь Тугбаев. Об этом рассказал на своей странице ВКонтакте глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. По его словам, смерть Игоря Тугбаева была скоропостижной.

- Его усилия и личный вклад превратили конноспортивный клуб в многофункциональный комплекс европейского уровня, - написал Дмитрий Нисковских. - Благодаря Игорю Владимировичу загородный клуб стал излюбленным местом отдыха для жителей нашего округа, региона и гостей из всех уголков страны. Здесь проводятся крупные спортивные турниры и масштабные мероприятия регионального и всероссийского уровня.

Он также выразил соболезнования родным и близким Игоря Владимировича. Прощание состоится в четверг, 17 февраля, в 11:00 в селе Кашино в храме цесаревича Алексия на Ленина 111,а.

Отметим, что загородный клуб «Белая лошадь» расположен в 30 километров от Екатеринбурга в селе Кадниково Сысертского района. Он был открыт в 2008 году.