Найдены компании, которые вывозят опасные медицинские отходы на полигон

Фото: Свердловское отделение Российского экологического общества

Свердловское отделение Российского экологического общества обратилось в прокуратуру Екатеринбурга с письмом, где рассказало о серьёзнейших нарушениях экологических и санитарных норм, которые допускают три компании. Юридические лица вывозят медицинские отходы класса Б и В (жёлтые и красные пакеты) из медучреждений Екатеринбурга, везут их на производственную базу на окраине мегаполиса, где перегружают в пакеты другого цвета, не обезвреживая их. Затем на обычных грузовых машинах пакеты вывозят и размещают на полигоне в Белоярском городском округе. Екатеринбургу и Белоярскому может грозить вспышка инфекционных заболеваний и большие экологические проблемы.

– О нарушениях нам стало известно от жителей Белоярского городского округа полгода назад. Тогда местные жители жаловались на удушающий запах дыма с полигона при сжигании медицинских отходов. Юридические лица благодаря нам были привлечены к ответственности. Однако работу свою не прекратили. Экоактивисты сообщили нам новые факты. Мы получили фотографии и информацию о схеме нарушений, которую сейчас используют эти фирмы, – рассказал председатель Свердловского РЭО Алексей Вихарев.

Фото: Свердловское отделение Российского экологического общества

Судя по предоставленным в Свердловское РЭО фотографиям, на полигоне нет контрольно-дезинфицирующей установки для мойки ходовой части выезжающих с его территории автотранспортных средств. Это является грубым нарушением лицензионных требований.

Свердловское РЭО уже потребовало приостановить деятельность компаний. А также - провести проверку и дать оценку действиям организаций, которые нарушают требования к транспортировке медицинских отходов, их обеззараживанию, обезвреживанию и размещению. Это приводит к распространению загрязняющих веществ и инфекций, в том числе Covid-19, на территории Екатеринбурга и Белоярского городского округа.