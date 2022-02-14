В массовом ДТП на въезде в Екатеринбург пострадал человек

На месте работали сотрудники ГИБДД и спасатели Фото: МЧС по Свердловской области

В ДТП на Серовском тракте, участниками которого стали больше 20 автомобилей, в том числе грузовых, пострадал человек. Об этом рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

- Водители транспортных средств во время движения не обеспечили постоянного контроля за движением автомобилей, безопасную дистанцию до впереди идущих автомашин, в результате чего произошло несколько столкновений, часть автомобилей съехали с проезжей части в кювет, - объяснили в госавтоинпекции.

Также там отметили, что массовое ДТП произошло из-за краткосрочного снежного заряда и метели, которые длились 15 минут.

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга вместе со спасателями МЧС уже освободили проезжую част от пострадавших машин. В настоящий момент движение на участке полностью восстановлено.

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