В больнице Нижневартовска появился аппарат, заменяющий сердце и легкие

Новое оборудование уже помогает пациентам победить коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижневартовск привезли аппарат, который способен заменить пациенту сердце и легкие. Это оборудование способно насыщать кровь кислородом при острой дыхательной недостаточности, заменяя важные органы во время их восстановления. Такие системы искусственного кровообращения называются ЭКМО.

Приобретение дорогостоящего оборудования для больницы Нижневартовска оплатили из регионального бюджета ХМАО. Об этом сообщает ugra-tv.ru.

Первого пациента с коронавирусом уже подключили к аппарату. Именно при помощи такого оборудования в 2021 году спасли жизни известной певице МакSим.