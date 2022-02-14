В Нижнем Тагиле мужчина не успел спасти мать из загоревшегося дома

Погибшую обнаружили пожарные, когда разбирали сгоревшие конструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рано утром, 14 февраля, вспыхнул двухэтажный дом на улице Пришвина. В нем находились пожилая женщина с сыном. Мужчина, почувствовав запах гари, выпрыгнул на улицу через окно. Спасти мать он не успел - на нее рухнули перекрытия, пишет TagilCity.ru.

- В 04:03 поступило сообщение о пожаре. На площади 206 квадратных метров сгорели автомобиль, надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спустя полчаса пожарные справились с огнем. Тело погибшей пенсионерки нашли под завалами сгоревших конструкций. Следственный комитет проводит проверку.

- Предварительно, смерть женщины не носит криминального характера, причина возгорания устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

По данным TagilCity.ru, предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.