Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 февраля 2022 9:32

В Нижнем Тагиле мужчина не успел спасти мать из загоревшегося дома

На женщину рухнули перекрытия
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибшую обнаружили пожарные, когда разбирали сгоревшие конструкции

Погибшую обнаружили пожарные, когда разбирали сгоревшие конструкции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле рано утром, 14 февраля, вспыхнул двухэтажный дом на улице Пришвина. В нем находились пожилая женщина с сыном. Мужчина, почувствовав запах гари, выпрыгнул на улицу через окно. Спасти мать он не успел - на нее рухнули перекрытия, пишет TagilCity.ru.

- В 04:03 поступило сообщение о пожаре. На площади 206 квадратных метров сгорели автомобиль, надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спустя полчаса пожарные справились с огнем. Тело погибшей пенсионерки нашли под завалами сгоревших конструкций. Следственный комитет проводит проверку.

- Предварительно, смерть женщины не носит криминального характера, причина возгорания устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в СК по Свердловской области.

По данным TagilCity.ru, предварительно, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.