В Екатеринбурге за минувшие выходные выпало 72% от месячной нормы осадков

С 11 по 13 февраля дорожники израсходовали 471 тонну противогололедных материалов и 59 тонн фракционного песка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие выходные выпало 72% от февральской нормы осадков. Об этом сообщает мэрия. Также там отметили, что коммунальщикам удалось справиться с ликвидацией последствий снегопада.

- Необходимо продолжить расчистку и уборку улиц от выпавшего накануне снега. Останавливаться ни в коем случае нельзя: мы задали достаточно высокую планку в уборке и ей нужно соответствовать, - заявил глава города Алексей Орлов.

По данным синоптиков, в выходные дни выпало 15,6 миллиметра осадков. Коммунальщики принялись расчищать дороги. С 11 по 13 февраля дорожники израсходовали 471 тонну противогололедных материалов и 59 тонн фракционного песка.

За эти дни на полигоны вывезли больше 29 тысяч тонн снега. Ежедневно на улицы убирать снег в среднем выходили больше 130 рабочих и 320 спецмашин. Сегодня, 14 февраля, на дневную уборку города выйдут 384 рабочих и 216 единиц спецтехники.