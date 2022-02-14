Каждый пятый уралец познакомился с мужем или женой на работе

Больше 36% опрошенных признались, что заводили романы с коллегами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 19% жителей признались, что познакомились с будущим супругом или супругой на работе. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

- Почти столько же респондентов нашли любовь в интернете — 21%. Гораздо больше лав-стори, как выяснилось, случается в кругу друзей — 29%, - говорится в сообщении.

При этом в компании друзей чаще знакомились со второй половинкой респонденты, которым сейчас 44-55 лет. Больше 36% опрошенных признались, что заводили романы с коллегами. Еще 9% не отказались бы от таких отношений, а вот 6% принципиально не смешивают работу и личную жизнь.

Чаще всего служебные романы возникали у людей 35-44 лет. В этой возрастной группе 49% из опрошенных признались в близких отношениях с коллегами. При этом около половину респондентов рассказали, что роман перерос в серьезные отношения. 20% - поженились, 17% - долго встречались, но расстались, 3% - живут в гражданском браке и столько же хотят пожениться.

Однако 71% опрошенных заявили, что из-за служебного романа терпели сплетни на работе. У 13% в таких отношениях падала продуктивность, а 2% сталкивались с ухудшением общения с начальством.

Опрос, который лег в основу исследования, проводился со 4 по 11 февраля среди 1 920 жителей страны.