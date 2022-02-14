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Общество14 февраля 2022 7:40

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» поддержал сбор на лечение мальчика из Югры

На лечение требуется больше 26 миллионов рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Актер призвал помочь мальчику. Фото: Instagram Романа Попова

Актер призвал помочь мальчику. Фото: Instagram Романа Попова

Российский актер Роман Попов, хорошо известный зрителям по сериалу «Полицейский с Рублевки» поддержал сбор средств для лечения четырехлетнего мальчика из Нижневартовска Жени Колесниченко, призвав помочь парнишке.

У мальчика диагностировали острый лейкоз, и, как следствие, поражение центральной нервной системы. Ребенка готова взять на лечение израильская клиника, однако стоимость курса там составляет 26 150 000 рублей, из которых собрано 8 600 000 рублей. Об этом пишет издание ugra-news.ru.

Сейчас Женя Колесниченко находится на лечении в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Его лечат по плану, согласованному со специалистами национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Все нужные препараты для ребенка есть в наличии.