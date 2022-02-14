Жители Октябрьского района пожаловались на агрессивного дворника

Дворник запугал местных жителей своим агрессивным поведением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители многоэтажки в Октябрьском районе пожаловались на агрессивного дворника, работающего в прилагающей к дому детской поликлинике № 13.

По их словам, мужчина может накричать матом и даже распустить руки в борьбе за чистоту. Больше всего при этом его нападкам подвергаются собаководы.

- Он преградил мне дорогу и давай орать, что мой пес тут все обоссал, что нужен намордник мне и моей собаке, обещал, что отраву для животных раскидает, - рассказала изданию Е1.RU жительница высотки Ольга. - Я попыталась объяснить, что за своей собакой я все убираю, хотела пройти во двор, а он давай отталкивать меня и почти плевать стал.

Женщина не на шутку испугалась, так как дворник крупного телосложения и высокого роста. Местные жители также утверждают, что он и ранее был замечен за неадекватным поведением - как-то раз поцарапал чужую машину из-за того что владелец неправильно припарковал ее. Кроме того, однажды он расставил таблички с матерными словами возле дома, решив, что кто-то из жильцов портит кустарники.

В поликлинике же, где работает мужчина, о работнике отзываются только положительно, но после жалоб пообещали провести проверку. Ситуацией также заинтересовались в полиции.

- Служба участковых уполномоченных территориального ОВД проверит информацию о возможном противоправном поведении данного гражданина, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД. - В случае если сведения подтвердятся, к мужчине будут приняты меры.