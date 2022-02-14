На въезде в Екатеринбург произошло массовое ДТП с 21 машиной

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

На Серовском тракте на въезде в Екатеринбург произошло массовое ДТП. Там столкнулись 21 машина. Видео с места аварии разместил паблик «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что ДТП попали как легковушки, так и грузовики. При этом минимум одна из машин улетела в кювет.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте»

На место аварии приехала скорая помощь, реанимация и МЧС. В отделении пропаганды городского ГИБДД «КП-Екатеринбург» сказали, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства.

По данным МЧС по Свердловской области, сообщение о массовом ДТП поступило в 11:30. Авария произошла на 14 километре Серовского тракта. Туда отправили пункт обогрева. Участников ДТП отпаивают горячим чаем. Спасатели помогают расчищать дорогу от поврежденных машин. К ликвидации последствий происшествия привлечены 20 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее, утром 14 февраля, в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. На улице Нескучной, перед выездом на ЕКАД лоб в лоб столкнулись BMW и Chevrolet Aveo. Водитель последней легковушки выехал на встречную полосу. 44-летний мужчина за рулем Chevrolet Aveo погиб на месте аварии до приезда медиков. С ним в машине находилось две женщины. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель BMW в аварии не пострадал.