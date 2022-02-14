В Свердловской области потеплеет до -2 градусов

Теплый воздух придет с Европейской территории России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра обещают жителям Свердловской области потепление. Согласно прогнозам, столбики термометров в регионе будут подниматься до -2 градусов. Теплая погода продержится до конца недели.

- Завтра похолодает градусов на 5-7. В дальнейшем будет поступать теплый воздух с Европейской территории России. Температура воздуха будет выше нормы. Вторая половина недели пройдет преимущественно без осадков при температуре воздуха ночью -8,-13 градусов, при прояснении может снизиться до -18 градусов и днем от -2 до -7 градусов, - рассказала «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Во вторник, 15 февраля, ночью столбики термометров покажут -16,-21 градусов, на севере -24,-29. В дневное время ожидается -6,-11 градусов, на крайнем севере до -14 градусов.

В среду, 16 февраля, в ночное время прогнозируется -9,-14 градусов, на крайнем севере до -19. Днем потеплеет до -2,-7 градусов.