В Екатеринбурге завершились поиски 38-летней женщины

Женщину искали больше двух недель Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге в конце января пропала 38-летняя Олеся Садртдинова. О ее местонахождении ничего не было известно с 27 января. Ее поисками занимались волонтеры и сотрудники полиции. Спустя больше двух недель после ее пропажи, женщина была найдена.

- Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поисках, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, до сих пор продолжаются поиски пропавшего 14 сентября 2021 года в Екатеринбурге 45-летнего офицера Александра Вяткина. В столице Урала он был в служебной командировке и в день пропажи должен был выехать домой в поселок Еланский Камышловского района, а через два дня выйти на службу, но перестал выходить на связь - его телефон стал недоступен. Дома его ждут жена и сын.

Военными следователями по факту безвестного исчезновения военнослужащего расследуется уголовное дело.