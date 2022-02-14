Студенты УрФУ требуют вернуть дистанционное обучение

Заболевшие студенты смогут присутствовать на парах дистанционно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском федеральном университете сегодня, 14 февраля, стартует весенний семестр. Занятия будут проходить в очной форме. Об этом студентов предупредили в telegram-канале университета в среду, 9 февраля.

Учащиеся вуза не согласны с отменой дистанта. Возмущенные комментарии с требованием отменить очную форму обучения студенты пишут в том же в telegram-канале университета. Они заявляют, что в вузе не до конца соблюдаются меры по борьбе с коронавирусом, пишет TagilCity.ru.

В университете при этом сообщают, что, не смотря на возвращение к очному формату обучения, продолжат эксперимент по внедрению гибридного формата обучения, когда преподаватель проводит занятие в аудитории с одновременной трансляцией на платформе Teams.

- Дистанционно смогут подключиться студенты, не имеющие возможности посещать занятия по болезни, семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, - отмечается в telegram-канале вуза.

Под эксперимент отвели более 100 аудиторий. В личном кабинете студента они отображаются с тегом «Гибридный формат».