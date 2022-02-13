Хэдлайнер музыкального фестиваля в Екатеринбурге Noize MC отменил концерт

Известный рэпер Noize MC отменил свое выступление на фестивале New/Open Showcase, которое должно было состояться сегодня вечером, 13 февраля. Об этом сообщается на официальной странице музыкального фестиваля в Instagram.

- Дорогие любители музыки и гости фестиваля New/Open Showcase, к сожалению, в связи с травмой Ивана Алексеева (Noize MC) (не связано с COVID-19) выступление, запланированное на 13 февраля в рамках шоукейс-фестиваля New/Open, отменяется, - сообщается на странице фестиваля в Instagram.

Также организаторы сообщают, что оформить возврат денег за билеты можно в кассах, в которых они были приобретены. Средства вернут в полном объеме. Оформить его можно с 14 февраля и возврат будет действовать две недели.