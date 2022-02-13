Поехал на занятия: В Екатеринбурге школьник катался на легковушке отца

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД остановили подростка на автомобиле Lada Granta для проверки документов. Как оказалось, за рулем сидел 15-летний школьник без прав. Он ехал на уроки в школу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

- Юного водителя вместе с законными представителями, которых вызвали на место происшествия, доставили в отдел полиции № 13 для выяснения всех обстоятельств. В их присутствии несовершеннолетнего нарушителя отстранили от управления транспортным средством. Со взрослыми и подростком была проведена профилактическая беседа, - сообщают в областной пресс-службе ГУ МВД.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Как рассказал подросток, ключи он взял дома, тайком от родителей. В школу, в которой обучается 15-летний подросток пришли сотрудники ПДН. Они разъяснили школьникам, что поездки на автомобиле несовершеннолетних за рулем незаконны. Информацию о произошедшем инциденте также полицейские отправили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для реагирования.

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