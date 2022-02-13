В Екатеринбурге появились «услуги парня на 14 февраля»

Фото: скриншот сайта Avito

В Екатеринбурге в преддверии дня всех влюбленных появились вакансии парня напрокат. Свои объявления, в которых они готовы притвориться парнем для девушек молодые люди разместили на сервисе Avito. Так, например, молодые люди предлагают сходить на романтическое свидание или подразнить бывшего парня фотографиями.

Также в описании объявления указаны расценки. Например, посетить вместе кинотеатр стоит 1500 рублей. А в ресторан 3000. Также владелец объявления готов фотографировать вас в своей машине за 1500 рублей. Парень напрокат готов доставить вам цветы на работу или в любое другое место за 2000.

Самая дорогая опция, которую предложил владелец объявления – 10 000 рублей. За такую сумму парень по объявлению готов страстно поцеловаться с заказчиком, чтобы это действие увидели ваши бывшие или нынешние молодые люди. Как поясняет владелец объявления, расходы на букеты, такси, ресторана и кино должна взять на себя заказчица.

Вчера екатеринбургский зоопарк предложил девушкам назвать тараканов именами своих бывших парней. После этого, прусаков в прямом эфире скормят рыбам или сурикатам.