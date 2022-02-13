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Общество13 февраля 2022 14:27

Ресторатор Кексин предложил уральской певице Клаве Коке открыть сеть баров

Певица еще не отреагировала на его бизнес-идею
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Ресторатор предложил певице открыть сеть заведений

Ресторатор предложил певице открыть сеть заведений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Популярный ресторатор Екатеринбурга основатель бара «Огонек» Евгений Кексин предложил уральской звезде поп-музыки Клаве Коке совместно открыть сеть баров. Об этом он сообщил в сторис своего instagram-аккаунта Keksinbar. Так, хайповый ресторатор хотел поддержать Клаву Коку, после того, как она стала сотрудничать с одним из мировых брендов игровой компании.

- А может сеть баров откроем? Начнем с Екатеринбурга! – пишет в своем instagram-аккаунте Евгений Кексин.

Как отреагировала сама певица Клава Кока на предложение о совместном проекте – пока непонятно. Девушка еще не размещала в своем профиле ответ. Ранее, жители Екатеринбурга поддержали ресторатора Кексина, чтобы он выкупил ресторан. Евгений хотел открыть площадку для краудфандинга, на которую попадут те, кто пожертвует на открытие нового заведения от 100 000 рублей. Вместе с пользователями сети он выбрал название будущему заведению и нашел шеф-повара.