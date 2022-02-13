В СКР рассказали о трагедии в Среднеуральске, где муж застрелил свою жену

Мужчина выстрелил дважды. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Среднеуральске днем местный житель убил свою жену. Как сообщал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина сделал два выстрела – один в жену, а второй в шкаф. Тело супруги он укрыл одеялом и положил сверху букет цветов. Как сообщается, у женщины было заболевание. В областном СУ СКР также рассказали об инциденте. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга

- По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Наказание за совершение особо тяжкого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов СК, а также сотрудников полиции. Из квартиры, где проживали супруги, изъят ряд вещественных доказательств, по ним назначены экспертизы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Также он добавил, что проводится опрос возможных очевидцев. Подозреваемому будет предъявлено обвинение. Подозреваемый пройдет судебную психиатрическую экспертизу. Одна из версий преступления – чрезмерное употребление алкоголя и бытовой конфликт между супругами.

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