Прокуратура выясняет причину отсутствия воды в домах жителей Арамиля

За неделю на сетях "Водоканала" произошло несколько аварий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Арамиль Свердловской области регулярно жалуются на отсутствие горячей и холодной воды в многоквартирных домах на протяжении всей недели.

Как выяснилось, с 4 февраля в Арамиле произошло несколько аварий на сетях, что и стало причиной перебоев с водой. Сети принадлежат Водоканалу Свердловской области.

Сейчас к ситуации подключилась прокуратура Свердловской области, сотрудники которой проводят собственную проверку.

- Будет дана оценка своевременности проведения диагностики и ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры со стороны эксплуатирующей организации. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - информируют в пресс-службе прокуратуры.