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Недвижимость13 февраля 2022 13:36

Прокуратура выясняет причину отсутствия воды в домах жителей Арамиля

Горожане неделю жалуются на перебои с холодной и горячей воды
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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За неделю на сетях "Водоканала" произошло несколько аварий

За неделю на сетях "Водоканала" произошло несколько аварий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Арамиль Свердловской области регулярно жалуются на отсутствие горячей и холодной воды в многоквартирных домах на протяжении всей недели.

Как выяснилось, с 4 февраля в Арамиле произошло несколько аварий на сетях, что и стало причиной перебоев с водой. Сети принадлежат Водоканалу Свердловской области.

Сейчас к ситуации подключилась прокуратура Свердловской области, сотрудники которой проводят собственную проверку.

- Будет дана оценка своевременности проведения диагностики и ремонтных работ объектов коммунальной инфраструктуры со стороны эксплуатирующей организации. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - информируют в пресс-службе прокуратуры.