В полиции рассказали из-за чего мужчина открыл стрельбу в Среднеуральске

Мужчина убил свою супругу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Среднеуральске, сегодня 13 февраля мужчина открыл стрельбу в квартире. В ГУ МВД России по Свердловской области прокомментировали происшествие. Стрелком оказался несудимый мужчина.

- Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть отдела полиции № 28 города Среднеуральска 13 февраля в 13:12 часов от гражданина, который знаком с подозреваемым, Сообщалось о том, что мужчина убил собственную супругу и то же самое хочет сделать с собой. Личный состав территориального ОВД был сразу же поднят по тревоге. Микрорайон, где всё случилось, оцепили, создав зону безопасности, в оцеплении задействовалось порядка 60 полицейских. С подозреваемым на протяжении 2 часов представители МВД вели переговоры, чтобы он добровольно сдался и выдал огнестрельное оружие, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Также полковник Горелых пояснил, что стрелка удалось задержать, и он не сопротивлялся. Им оказался ранее не судимый житель Среднеуральска 1954 года рождения. Убитой женщиной была его супруга, 1956 года. По предварительным данным, стрельба велась из зарегистрированного пятизарядного охотничьего ружья МЦ-2112. Оружие изъято. Подозреваемый был доставлен в территориальный ОВД в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Кроме того, Валерий Горелых опровергает тот факт, что мужчина стрелял из окна. Он пояснил, что хозяин квартиры выстрелил дважды, первый раз в супругу, а второй – в шкаф. Тело погибшей было прикрыто одеялом, а на нём лежал букет цветов. Убитая женщина долгое время болела.

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