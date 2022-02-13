В Свердловской области COVID-19 за сутки подтвердился у 4 896 человек

Нагрузка на медиков остается огромной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области коронавирус за сутки по состоянию на 13 февраля 2022 года подтвердился у 4 896 человек, из которых 1 064 проживает в столице Среднего Урала.

Также COVID-19 обнаружен у жителей Волчанска, Ивделя, Ревды, Серова, Первоуральска, Нижнего Тагила, Полевского и других населенных пунктов.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 284 165 жителей Свердловской области, общее число выписанных пациентов – 284 165 человек. За сутки врачи сняли диагноз у 997 человек.

Сейчас состояние 508 пациентов оценивается как тяжелое, 296 из них размещены в палатах реанимации, 194 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 9 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии COVID-19 на Среднем Урале составляет 10 137 человек.