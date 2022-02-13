Жительница Североуральска взяла кредит и «подарила» мошенникам 150 тысяч рублей

Женщина переводила мошенникам по 10 000 рублей пятнадцать раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной случай телефонного мошенничества произошел в Североуральске. Женщине позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал ей, что ее банковский счет в опасности из-за подозрительных операций. Затем, ей позвонила другая мошенница, которая убедила потерпевшую оформить кредит на 150 000 рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

- Потерпевшей позвонил псевдосиловик, поинтересовался, звонили ли ей сотрудники банка и также подтвердил, что в отношении нее совершены мошеннические действия. Он предупредил женщину, что категорически нельзя сообщать сотрудникам банка для каких целей берется кредит, а сказать, например, для ремонта квартиры. На следующий день женщина оформила кредитную карту, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

Далее, женщина обналичила деньги и пятнадцать раз переводила их мошенникам на абонентский номер, который ей они диктовали. В настоящий момент, возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представились сотрудниками банка: мошенники похитили у екатеринбурженки 390 тысяч. Они по телефону убедили женщину, что кто-то пытается похитить с ее счета деньги и убедили перевести их им для сохранности. (Подробнее)