Мэр Екатеринбурга утвердил проект трамвайного кольца на Белореченской

Сроки реконструкции кольца пока не определены. Фото: сервис Яндекс.Карты

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции трамвайной развязки на пересечении улиц Белореченская – Волгоградская в Юго-Западном районе. Реконструкция связана со строительством трамвайной ветки по улице Серафимы Дерябиной в район Академический.

- Реконструкция предусматривает переустройство трамвайных путей, снижение уровня шума и вибрационных нагрузок. Кроме того, здесь появится новый велопешеходный маршрут и будет произведена замена инженерных коммуникаций, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Сначала в администрации города рассматривали несколько вариантов реконструкции трамвайного кольца. В результате чиновники приняли вариант, который позволит одновременно находиться на кольце до 20 трамвайных вагонов.

Схема реконструкции трамвайного кольца. Фото: администрация Екатеринбурга

Во время реконструкции здесь переустроят трамвайные пути, и полностью перестроят существующую инфраструктуру. Протяженность проектируемого участка составит 700 метров, ширина тротуаров составит до 3 метров.

Сроки начала и окончания реконструкции трамвайного кольца на Белореченской – Волгоградской не указаны. Сейчас идет строительство трамвайной ветки по Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Бардина, что привело к пробкам.