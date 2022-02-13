«Баден-Баден» в Екатеринбурге просит у властей часть лесопарка для строительства дороги

Ранее, строительство оздоровительного комплекса на Шарташе было отклонено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители комплекса «Уктусские бани» (является оператором оздоровительного комплекса «Баден-Баден») попросили у властей исключить часть земли из участка Уктусского лесопарка. Так как это необходимо для строительства дороги, ведущей к нему. Об этом сообщается в постановлении о проведении общественных обсуждений, на сайте городской администрации.

Общественные слушания пройдут с 14 февраля по 21 марта этого года. Участок, который требуется для строительства в настоящий момент выделен, однако он вошел в особо охраняемую природную территорию.

Обсуждение строительства дороги в очном формате пройдут 9 марта по адресу: переулок Банковский, дом 1, кабинет 400 в 16:00.

Ранее, власти одобряли строительство термального комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ. Однако, оно было отклонено из-за того, что проект не прошел государственную экспертизу.