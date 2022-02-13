График работы пунктов вакцинации на 13 февраля в Свердловской области

Поставить прививку можно в торговых центрах и других объезктах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 12 февраля выявлено 4 956 случаев заражения коронавирусом.Оперативный штаб Свердловской области также сообщал, что 494 пациента переносят заболевание тяжело.

Поставить прививку от коронавируса 13 февраля в мобильных пунктах вакцинации города и области можно по следующим адресам:

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ТРЦ VEER Mall, Проспект Космонавтов, 108Д - с 14:00 до 18:00.

ТЦ «ОМЕГА», Проспект Космонавтов, 41 - с 14:00 - до 18:00.

Жилой комплекс, улица Мехренцева, 38, офис, 1 этаж - с 10:00 до 14:00.

ТРЦ «Гринвич», улица 8 марта, 46, - с 14:00 до 18:00.

ТЦ «МЕГА», улица Металлургов, 87 – с 14:00 до 18:00.

Аэропорт «Кольцово», площадь бБахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний на 1 этаже, здравпункт – с 09:00.

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50 – с 10:0 до 14:00.

ТЦ «Дирижабль», улица Академика Шварца, 17 – с 14:00 до 18:00.

Поставить прививку «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник области.

График работы пунктов вакцинации в области. Фото: оперштаб Свердловской области.

Как сообщает оперштаб, запас этого препарата достаточный. Вакцинация проводится при наличии полиса ОМС, а также СНИЛС.