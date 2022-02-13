В Екатеринбург идут снегопады и ночные морозы

Екатеринбург и область накроют снегопады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге сохраняется пасмурная, снежная погода. По данным сайта уралгидрометцентра, сегодня, 13 февраля днем в Екатеринбурге столбики термометров покажут -4…-6 градусов. Ожидается небольшой снег. В Свердловской области днем температура воздуха опустится до – 9…-14 градусов.

Завтра, в понедельник 14 февраля в Екатеринбурге ночью температура может опуститься до -13, а днем будет тепло - 9. В области ожидается холодная погода – 11…-16 на крайнем севере и на крайнем востоке будет морозно, до -26 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снегопад. Днем в Свердловской области ожидается от – 7 до -17 градусов.

Во вторник, 15 февраля в Екатеринбурге ночью будет морозно, от – 18 до -20 градусов. Днем же потеплеет, и столбик термометра покажет – 7…- 9 градусов. Также возможны осадки. В Свердловской области, в ночное время ожидается температура воздуха от – 18 до – 28 на севере, а днем будет теплее от – 7 до -12 градусов. Также в этот день ожидается умеренный снегопад.

Областное ГИБДД предупреждает водителей о том, чтобы быть осторожнее на дороге, соблюдать скоростной режим. Из-за осадков движение на трассе может быть затруднено.