На Елизавете жителей дома эвакуировали из-за сообщения о минировании

На место выезжали сотрудники правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Елизавете вечером, 12 февраля, жителей дома на Бисертской, 18 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом пишет издание Е1.RU. По словам очевидцев, спецслужбы приехали к зданию и вывели всех около 20:30.

- Тут полиция, ОМОН. Кого-то арестовали. На улице продержали до девяти, рассказала изданию очевидица.

- По итогам проверочных мероприятий установлено, что никакой реальной угрозы зданию и его жителям не было. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента, по окончании которой примут обоснованное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, в январе в Екатеринбурге прошла волна лжеминирований учебных заведений. Чаще всего сообщения от неизвестных о бомбе поступали в школы. Учеников и педагогов эвакуировали, здания проверяли силовики, но ничего подозрительного не находили.