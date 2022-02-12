Опубликован график работы пунктов вакцинации в Свердловской области до 20 февраля

Пункты вакцинации работают почти каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Свердловской области опубликовал график работы выездных пунктов вакцинации по 20 февраля. Рассказываем, где жители региона могут сделать прививку от коронавируса.

- Обращаем ваше внимание на то, что привиться против COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» можно только в прививочных кабинетах больниц и поликлиник Свердловской области. В настоящее время во всех медучреждениях региона, выполняющих вакцинацию, имеется достаточный запас этого препарата, - рассказали в оперштабе.

Верхняя Салда

Дом книги - с 12 по 20 февраля с 10:00 до 17:00

Администрация Верхнесалдинского ГО - 12-13,19-20 февраля с 14:00 до 17:00, с 14 по 18 февраля с 8:00 до 16:00

Среднеуральск

КТ «Волна» - с 14 по 18февраля с 16:00 до 20:00

Каменск-Уральский

СКЦ - с 14 по 18 февраля с 13:00 до 17:00

ТРЦ «Мегамарт» - с 12 по 20 февраля с 14:00 до 18:00

Серов

КТ «Родина» - с 12 по 20 февраля с 9:00 до 15:30

Ирбит

СК «Юность» (вход ближе к ДК им. В.К. Костевича) - с 14 по 18 февраля с 8:00 до 14:00

Полевской

ТЦ «Палермо» - 12-13, 19-20 февраля с 10:00 до 14:00

Сысерть

ДК им. Романенко - с 12 по 20 февраля с 09:00 до 14:00

Нижний Тагил

Цирк - 15 и 17 февраля с 15:00 до 18:00, 12 и 19 февраля с 11:00 до 14:00

Центральный торговый комплекс - 12-13, 19-20 февраля с 9:00 до 18:00, с 14 по 18 февраля с 11:00 до 19:00

ТЦ «Реал» (вход со стороны отделения Сбербанка) - с 12 по 20 февраля с 16:00 до 20:00

ТРЦ «DEPO» - 12-13, 19-20 февраля с 13:00 до 18:00, с 14 по 18 февраля с 12:00 до 15:00

ТРЦ «Квадрат» - 12-13, 19-20 февраля с 12:00 до 17:00, с 14 по 18 февраля с 16:00 до 19:00

Екатеринбург

ТРЦ VEER Mall - 12 и 13 февраля с 14:00 до 18:00

ТЦ «ОМЕГА» - с 12 по 20 февраля с 14:00 до 18:00 (ежедневно)

Жилой комплекс (ул. Мехренцева, 38, офис, 1 этаж) - с 12 по 20 февраля с 10:00 до 14:00 (ежедневно)

ТРЦ «Гринвич» - с 12 по 20 февраля с 14:00 до 18:00 (ежедневно)

ТЦ «МЕГА» - с 12 по 20 февраля с 14:00 до 18:00 (ежедневно)

«Кольцово» (терминал внутренних авиалиний) - с 12 по 20 февраля с 09:00 до 17:00 (ежедневно)

ТРК «Парк Хаус» - с 12 по 20 февраля с 10:00 до 14:00 (ежедневно)

ТЦ «Дирижабль» - с 12 по 20 февраля с 14:00 до 18:00 (ежедневно)

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.