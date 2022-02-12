В Екатеринбурге прошел согласованный антивоенный пикет

Пикет прошел в Южном парке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу днем, 12 февраля в Южном парке прошел согласованный пикет за дружбу и мирное существование всех народов. Горожане принесли на него плакаты и транспаранты с призывами к миру. На пикете собирали подписи под так называемыми резолюциями.

Напомним, 15 января в Екатеринбурге также прошел согласованный с властями пикет «За мир и дружбу народов». На мероприятие собрались несколько десятков участников. Во время пикета на двух участников составили протоколы об административных правонарушениях. Один из них не убрал велосипед с дорожки, а другой курил на территории парка.