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Общество12 февраля 2022 15:24

В Екатеринбурге прошел согласованный антивоенный пикет

Горожане принесли плакаты и транспаранты
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Пикет прошел в Южном парке

Пикет прошел в Южном парке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в субботу днем, 12 февраля в Южном парке прошел согласованный пикет за дружбу и мирное существование всех народов. Горожане принесли на него плакаты и транспаранты с призывами к миру. На пикете собирали подписи под так называемыми резолюциями.

Напомним, 15 января в Екатеринбурге также прошел согласованный с властями пикет «За мир и дружбу народов». На мероприятие собрались несколько десятков участников. Во время пикета на двух участников составили протоколы об административных правонарушениях. Один из них не убрал велосипед с дорожки, а другой курил на территории парка.